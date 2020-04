Meer dan 300.000 besmettingen en 8.000 doden in VS, 1.905 overlijdens in New York City alleen AW

04 april 2020

In de Verenigde Staten zijn nu al meer dan 300.000 coronabesmettingen geregistreerd en meer dan 8.000 overlijdens. Dat blijkt uit de gegevens van de Johns Hopkins-universiteit.

Er werden nu al 300.915 besmettingen gerapporteerd in de VS, terwijl al 8.162 mensen omkwamen aan de gevolgen van het virus. De staat New York is het zwaarst getroffen, met alleen daar al 113.000 besmettingen en 3.600 doden. In miljoenenstad New York City kwamen al 1.905 mensen om het leven. Burgemeester Bill de Blasio lanceerde eerder op de dag nog een oproep tot mobilisatie aan het medisch personeel. Hij verwacht in april en mei nog 45.000 extra medische professionals nodig te hebben om de crisis het hoofd te bieden.

Wereldwijd kwamen al bijna 64.000 mensen om het leven door het coronavirus.

In België zijn er inmiddels 18.431 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De totale dodentol in ons land is 1.283.