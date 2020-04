Meer dan 300.000 besmettingen en 8.000 doden in VS, 1.905 overlijdens in New York City alleen AW

04 april 2020

22u14

In de Verenigde Staten zijn nu al meer dan 300.000 coronabesmettingen geregistreerd en meer dan 8.000 overlijdens. Dat blijkt uit de gegevens van de Johns Hopkins-universiteit.

Er werden nu al 300.915 besmettingen gerapporteerd in de VS, terwijl al 8.162 mensen omkwamen aan de gevolgen van het virus. De staat New York is het zwaarst getroffen, met alleen daar al 113.000 besmettingen en 3.600 doden. In miljoenenstad New York City kwamen al 1.905 mensen om het leven. Burgemeester Bill de Blasio lanceerde eerder op de dag nog een oproep tot mobilisatie aan het medisch personeel. Hij verwacht in april en mei nog 45.000 extra medische professionals nodig te hebben om de crisis het hoofd te bieden.

Wereldwijd kwamen al bijna 64.000 mensen om het leven door het coronavirus.

Twee zware weken

De Amerikaanse president Donald Trump gaat ervan uit dat de komende twee weken het zwaarst worden. Hij verwacht “helaas veel doden”. Trump zei een beroep te doen op militairen in de hoop het virus zo te beteugelen. Zeker duizend van hen worden gestationeerd in New York. Verder worden momenteel ook miljoenen mondmaskers geproduceerd, aldus de president. Die gaan volgens hem naar de mensen “die ze het hardst nodig hebben”.

Eerder vandaag wees Trump een jurist van het Witte Huis aan als degene die moet gaan toezien op de besteding van miljarden dollars van de federale overheid in de strijd tegen corona. In de nieuwe functie van inspecteur-generaal gaat jurist Brian Miller verantwoording afleggen aan het federale ministerie van Financiën. De benoeming van Miller is nog niet rond. De Senaat moet eerst nog een oordeel vellen.

Trump zette onlangs zijn handtekening onder een steunpakket van 2000 miljard (2 biljoen) dollar.

In België zijn er inmiddels 18.431 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De totale dodentol in ons land is 1.283.