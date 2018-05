Meer dan 30 miljoen ontheemden door conflicten en rampen in 2017 kv

16 mei 2018

00u16

Bron: Belga 0 In 2017 hebben conflicten en rampen 30,6 miljoen mensen ontheemd in hun eigen land. "Dit is het equivalent van meer dan 80.000 mensen die elke dag ontheemd worden", zo zegt Alexandra Bilak, directeur van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), naar aanleiding van een nieuw rapport van het IDMC en de Noorse hulporganisatie Norwegian Refugee Council (NRC).

Het aantal nieuwe ontheemden in eigen land door conflicten is in 2017 bijna verdubbeld, van 6,9 miljoen in 2016 naar 11,8 miljoen in 2017. Meer dan de helft van dat aantal leeft in Syrië, Congo en Irak. Wereldwijd zijn zo bijna 40 miljoen mensen ontheemd in eigen land door conflicten.

"Dit rapport toont aan waarom we een nieuwe aanpak nodig hebben om de gigantische kosten van interne ontheemding aan te pakken, niet enkel voor individuen, maar ook voor de economie, stabiliteit en veiligheid van de getroffen landen", aldus Bilak.

Het onthutsende aantal mensen dat gedwongen is te vluchten van hun huizen door conflicten en geweld, moet dienen als een waarschuwing voor ons allemaal. Jan Egeland, Norwegian Refugee Council

Volgens Jan Egeland, secretaris-generaal van de NRC, moeten er meer inspanningen geleverd worden voor het verhinderen van ontheemding, de bescherming van de bevolking en voor duurzame oplossingen. "Het onthutsende aantal mensen dat gedwongen is te vluchten van hun huizen door conflicten en geweld, moet dienen als een waarschuwing voor ons allemaal."

Rampen

Het IDMC registreerde ook 18,8 miljoen nieuwe ontheemden in 2017 in 135 landen door rampen. Overstromingen waren daarbij de belangrijkste oorzaak (8,6 miljoen nieuwe ontheemden), gevolgd door stormen, vooral dan tropische cyclonen (7,5 miljoen). De ergst getroffen landen waren China (4,5 miljoen), de Filipijnen (2,5 miljoen), Cuba en de Verenigde Staten (telkens 1,7 miljoen) en India (1,3 miljoen). Een algemeen cijfer over het aantal ontheemden door rampen, staat niet in het rapport.

"Interne ontheemding luidt vaak de start van bredere crises in", aldus Bilak. "Zonder hernieuwde actie, dreigen we miljoenen interne ontheemden wereldwijd tekort te schieten en de ontwikkeling van hun gastlanden tegen te houden. Het is tijd voor een eerlijke conversatie over de meest efficiënte manieren om het tij te keren voor deze globale crisis."