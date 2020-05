Meer dan 30 mensen opgepakt die verdacht worden van ontvoering president Venezuela HLA

10 mei 2020

10u01

Bron: Belga 0 In Venezuela zijn al 34 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een poging president Nicolás Maduro te ontvoeren en naar een ander land over te brengen. Maduro kondigde dit weekend op de tv aan dat er opnieuw meer "huurlingen" zijn opgepakt.

Hij riep daarbij de autoriteiten in plaatsen langs de kust ten noordwesten van de hoofdstad Caracas op te blijven zoeken naar huurlingen die zich er nog schuil houden. "We gaan die mensen die ons wilden vermoorden allemaal oppakken" aldus Maduro.

Een week geleden zijn volgens de Venezolaanse autoriteiten al mensen aangehouden, onder wie twee voormalige militairen uit de VS, die op de kust waren geland. Zij zouden in opdracht van de oppositieleider en van Colombia en de VS de president hebben willen ontvoeren.

Washington heeft elke betrokkenheid bij deze gebeurtenissen tegengesproken. De Amerikaanse justitie heeft Maduro en veertien andere Venezolanen eerder beschuldigd van "narcoterrorisme" en drugssmokkel.