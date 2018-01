Meer dan 30 lichamen gevonden in massagraven in Mexico Redactie

08u44

Bron: belga 0 In massagraven in de Mexicaanse staat Nayarit, in het noordwesten van Mexico, zijn minstens 32 lichamen aangetroffen.

"Het eerste graf is zaterdag gevonden, en bevatte negen lichamen", aldus een bron bij de gerechtelijke autoriteiten. Dat graf bevindt zich in de buurt van een bananenplantage. Later op de dag zei een andere anonieme bron bij justitie dat het aantal lichamen was opgelopen tot 32 en dat nog meer opgravingen gebeurden.

De naburige staten Sinaloa en Jalisco worden geconfronteerd met twee machtige drugkartels die strijden om de controle over drugshandel.