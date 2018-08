Meer dan 30 hittedoden in Zuid-Korea ADN

03 augustus 2018

16u03

Bron: Belga 0 De extreme hitte in Zuid-Korea heeft aan meer dan 30 mensen het leven gekost. Gisteren was het aantal doden naar 35 gestegen. Dat deelt het Zuid-Koreaans centrum voor ziektebestrijding en preventie mee.

In de meeste gevallen werd de dood veroorzaakt door een hitteberoerte, die optreedt bij uitdroging en hoge lichaamstemperatuur, zei een woordvoerster. "Dat is eerder ongewoon. Het aantal doden ligt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar drie tot vijf keer hoger". Sinds 20 mei werden ook nog eens 2.800 mensen met aan de hitte gerelateerde aandoeningen in het ziekenhuis behandeld.

De extreme zomerhitte brak in juli aan na het einde van de regenperiode. Met 41 graden Celsius werd woensdagnamiddag in Hongcheon in het noordoosten van het land de tot dusver hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen ruim honderd jaar geleden genoteerd.

Ook in Noord-Korea kreunen de mensen onder de hitte. De officiële krant Rodong Sinmun schrijft dat de hoge temperaturen lijken op een "natuurramp".