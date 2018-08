Meer dan 30 doden bij aanvallen van Taliban in Afghanistan KVE

09 augustus 2018

14u57

Bron: Belga 0 Bij aanvallen door de Taliban op checkpoints in de zuidelijke provincie Urozgan en de oostelijke provincie Paktiya in Afghanistan zijn zeker 30 leden van de Afghaanse veiligheidstroepen omgekomen. Dat is uit officiële bron in Afghanistan vernomen.

27 Afghaanse militairen kwamen in Urozgan om het leven. Drie anderen raakten gewond. Volgens een regeringswoordvoerder kwamen ook 60 Talibanstrijders om bij de gevechten.

In Paktiya waren het drie politiemensen die gedood werden in een Talibanaanval in het Ahmad Khil district. Daar lieten 30 Talibanstrijders het leven en 35 anderen raakten gewond.

Nog in de provincie Paktiya kwamen twee burgers om door een bermbom in het Ahmadkhil district. De bom was volgens een woordvoerder van de provincie van Talibanmakelij.