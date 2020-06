Meer dan 30.000 coronadoden in Brazilië

IB

03 juni 2020

03u05

Bron: Belga, ANP

0

In Brazilië is de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het afgelopen etmaal lieten volgens de statistieken 1.262 Brazilianen het leven. Het dodental in het Latijns-Amerikaanse land staat sinds de virusuitbraak nu op 31.199. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd.