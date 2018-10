Meer dan 3.300 protestanten die vrouwen uit tempel weren opgepakt



Arne Adriaenssens

28 oktober 2018

Bron: Belga 0 In de Indiase deelstaat Kerela zijn sinds vrijdag al minstens 3.347 personen opgepakt bij de Sabrimala-tempel. In dit heilige huis van de Hindoes zijn vrouwen op vruchtbare leeftijd al eeuwenlang niet welkom. Daar kwam op 16 oktober verandering in.

Het hooggerechtshof besloot de archaïsche wet af te schaffen waardoor iedereen nu binnen mag. Dat viel niet in de smaak bij de conservatieve gelovigen die het als heiligschennis aanzagen. Volgens het hindoeïsme zijn menstruaties onrijn en zou de aanwezigheid van vruchtbare vrouwen in de tempel het celibaat van de god Ayyappa in gedrang brengen. Vrouwen tussen 10 en 50 jaar oud waren dus persona non grata.

Als gevolg worden vrouwelijke journalisten en pelgrims steevast aangevallen wanneer ze de tempel willen betreden. Dit weekend liep het echter nog verder uit de hand toen grote rellen uitbraken. Minstens 3.347 conservatieve Hindoes werden opgepakt voor een schare aan overtredingen waaronder aansporing tot geweld, verboden wapendracht en vernieling van openbare eigendom. De meerderheid onder hen is alweer vrijgelaten op borg.

Het conflict wordt sterk gevoed door de Indiase politiek. De conservatieve regeringspartij BJP beschuldigt de linkse regering van deelstaat Kerela dat ze de gevoelens van de gelovigen negeren. De Indiase verkiezingen vinden volgend jaar plaats.