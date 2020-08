Meer dan 3.000 nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk TT

25 augustus 2020

20u37

Bron: Belga 0 In de laatste 24 uur zijn in Frankrijk meer dan 3.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, zo heeft de nationale gezondheidsdienst (DGS) meegedeeld.

Er zijn 3.304 nieuwe infecties geregistreerd, tegen 1.955 maandag. De laatste dagen is de drempel van 4.000 nieuwe besmettingen al overschreden.

In Frankrijk zijn 4.600 mensen gehospitaliseerd in verband met COVID-19, tegen 4.690 gisteren. Er belandden op 24 uur tijd 410 patiënten in de intensieve zorg, tegen 399 de dag daarvoor.



Op een dag tijd bezweken nog eens 22 mensen aan het nieuwe coronavirus om op een totaal van 30.544 sterfgevallen te komen.

Door het oplopend aantal besmettingen heeft het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken voor verschillende Franse departementen code oranje uitgevaardigd. Dat wil zeggen dat toeristen die terugkomen uit die gebieden gevraagd wordt in quarantaine te gaan. Voor het Zuid-Franse departement Bouches-du-Rhône geldt zelfs code rood en is reizen verboden. Wie er toch van terugkeert, moet verplicht in quarantaine.



