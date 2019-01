Meer dan 270 opvarenden van cruiseschip geveld door norovirus ADN

11 januari 2019

09u55

Bron: Belga 0 Een cruiseschip van Royal Caribbean heeft zijn reis moeten inkorten nadat 277 passagiers en bemanningsleden ziek waren geworden door het norovirus. Dat meldt ABC News op gezag van de rederij.

Het besmettelijke virus brak uit toen de ‘Oasis of the Seas’ op 6 januari Port Canaveral in Florida verliet. De eerste stop van een zevendaagse cruise was dinsdag in Haïti, de volgende halte was woensdag Jamaïca. Maar de zieke passagiers mochten niet van boord. Donderdagmorgen vertrok het schip naar het Mexicaanse Cozumel, maar er werd beslist naar Port Canaveral terug te keren.

Volgens de rederij heeft de ziekte bij ongeveer drie procent van de opvarenden toegeslagen. Het virus veroorzaakt braken en buikloop. Wat tot de uitbraak heeft geleid is nog onduidelijk.



De rederij stelt het schip voor als een van de grootste ter wereld.