Meer dan 260 gewonden nadat podium instort op festival in Spanje ADN

13 augustus 2018

08u01

Bron: ANP 2 In de Spaanse stad Vigo zijn meer dan 260 mensen gewond geraakt toen een podium waarop zij stonden instortte. De mensen hadden zich verzameld voor het sport- en muziekfestival O Marisquino. De regionale minister van Volksgezondheid in de provincie Galicië spreekt van vijf zwaar gewonden die niet in levensgevaar verkeren.

Sommige slachtoffers kwamen in zee terecht toen de 30 meter lange en 10 meter brede constructie het begaf. Duikers hebben gezocht naar mogelijke slachtoffers die onder water klem hadden kunnen zitten. Ook zijn thermische camera's ingezet om te kijken of er slachtoffers onder het puin lagen.



Het incident deed zich voor kort voor middernacht tijdens het optreden van rapper Rels B. die afkomstig is van Mallorca.

🔴 Ás 08.00 avanzamos no Bos Días a última hora do acontecido en Vigo tras o afundimento de parte dun peirao durante o Marisquiño. Xa son 266 os feridos, catro deles graves ➡️ https://t.co/FlTEcic82l pic.twitter.com/6MFRtKnp45 TVG(@ TVGalicia) link

Actualización de la lista de afectados en el accidente de #OMarisquiño, más del doble de los indicados en las primeras estimaciones. Con información de @SandraPenelas, @Garcio72 y @AlbertoLeyenda https://t.co/n4t0cWPGWv Faro de Vigo(@ Farodevigo) link

Así vivieron el derrumbe de #OMarisquiño los que estaban allí https://t.co/6mzUKNNy4b Faro de Vigo(@ Farodevigo) link