Meer dan 250 mensen bevrijd uit Nigeriaans islamitisch heropvoedingshuis

05 november 2019

13u55

Bron: belga, anp 0 De Nigeriaanse politie heeft 259 mensen bevrijd uit een islamitisch heropvoedingshuis in de zuidwestelijke stad Ibadan in het kader van een reeks soortgelijke raids die de jongste weken plaatsvinden in het Afrikaanse land, zo is vandaag vernomen. Het is al zeker de vierde keer in twee maanden tijd dat de Nigeriaanse autoriteiten op een dergelijke instantie stuiten. In totaal zijn dit jaar al ruim duizend mensen bevrijd.

In een illegaal detentiecentrum, geleid door een moskee in de wijk Ojoo in Ibadan, werden mannen, vrouwen en kinderen gegijzeld gehouden, zei Fadeyi Olugbenga, woordvoerder van de politie in de deelstaat Oyo, aan het Franse persbureau AFP. De 259 slachtoffers werden gisteren bevrijd.



Volgens de woordvoerder is de politie "snel" tussengekomen na informatie te hebben gekregen van een achttienjarige jongen die uit gevangenschap was ontsnapt. De geredde mensen, onder wie ook een baby, hadden hulp nodig. Sommige slachtoffers vertoefden er al jaren en hadden gezondheidsproblemen. Verhoorde mensen zeggen dat ze soms maar één maaltijd op drie dagen tijd kregen.

De slachtoffers worden meestal door familieleden naar zo’n centrum gebracht voor spirituele behandelingen. Ze worden daar ‘behandeld’ voor hun drugsverslaving en andere problemen, maar worden in plaats daarvan mishandeld. Veel van de mensen die gisteren zijn bevrijd zaten vastgeketend. Tien mensen zijn opgepakt, onder wie de eigenaar van het pand.

In september werden al zo’n driehonderd mensen gevonden die aan soortgelijke praktijken werden blootgesteld. Eerder deze maand werden nog eens 67 jongens aangetroffen die werden vastgehouden in een Koranschool. Vrijdag trof de politie nog eens vijftien slachtoffers aan. Zij zaten opgesloten in een huis in Lagos.

Private - dikwijls informele - heropvoedingscentra met religieus karakter zijn wijdverbreid in het zeer arme Nigeria. Volgens de lokale organisatie Muslim Rights Concern gaan ongeveer tien miljoen kinderen naar een Koranschool.