Meer dan 250 gevangenen ontsnapt tijdens protestactie in West-Papoea kv

20 augustus 2019

05u29

Bron: Belga 0 In de Indonesische provincie West-Papoea hebben minstens 258 gedetineerden van een protestactie tegen de onheuse behandeling van Papoease studenten in Java gebruikgemaakt om uit de gevangenis te ontsnappen. Dat melden de autoriteiten vandaag.

Duizenden mensen kwamen gisteren in West-Papoea op straat in een reactie op het hardhandige optreden tegen de Papoease studenten die vrijdag in Oost-Java hadden gemanifesteerd voor zelfbestuur van Papoea. De demonstranten staken onder meer verschillende overheidsgebouwen in brand.

Nadat ze door de manifestanten werden geprovoceerd, kwamen de gedetineerden van een gevangenis in Sorong in opstand. Ze stichtten op enkele plaatsen in de gevangenis brand en sloopten een buitenmuur, waarna ze de benen namen, aldus de autoriteiten. Een gevangenisbewaker raakte bij de opstand in de instelling, waar 547 personen opgesloten zitten, gewond.



De Indonesische president Joko Widodo riep al op tot kalmte.

Tijdens de betoging op Oost-Java werden tientallen manifestanten door de politie opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Volgens de activisten werden ze het slachtoffer van een ruwe behandeling en racisme.