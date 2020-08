Meer dan 25 Republikeinse oud-Congresleden scharen zich achter Democraat Biden KVE

24 augustus 2020

18u00

Bron: Belga 0 Meerdere Republikeinse politici hebben zich maandag achter de Democratische presidentskandidaat Joe Biden geschaard. Het campagneteam van de Democraat meldt dat ze, met steun van 27 vroegere Republikeinse Congresleden, de ‘Republicans for Biden’ in het leven geroepen heeft. Het nieuws komt er op de dag dat de Republikeinen het startschot geven voor hun eigen conventie.

Onder de 27 Republicans for Biden is onder meer Jeff Flake, tot begin 2019 senator. Hij was in zijn tijd als senator een van de scherpste critici van Trump in het eigen kamp. Vorige week spraken meerdere leden van de Republicans for Biden tijdens de Conventie van de Democratische partij zich al uit voor Biden, zoals oud-gouverneur van Ohio John Kasich en oud-Congreslid Susan Molinari. Ook Colin Powell, onder George W. Bush minister van Buitenlandse Zaken, nam het woord op de Conventie van de Democraten.

In de nationale peilingen ligt Biden voor op Trump, al is de voorsprong verkleind. Bidens campagnteam hoopt met de steun van deze Republikeinen de achterban van die vroegere tegenstanders te overtuigen om voor de vroegere adjunct van president Barack Obama te stemmen.