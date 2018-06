Meer dan 200 vrouwen met hiv besmet door Italiaanse truckchauffeur TTR

13 juni 2018

16u17

Bron: ANP 0 De Italiaanse politie heeft een vrachtwagenchauffeur opgepakt die tal van vrouwen zou hebben besmet met hiv. De 36-jarige man uit Ancona ontkende volgens bronnen van het Italiaanse persbureau ANSA dat hij leed aan het virus, hoewel hij daar al zeker negen jaar mee rondliep.

Er wordt volgens ANSA gevreesd dat meer dan tweehonderd vrouwen zijn besmet door toedoen van de chauffeur, maar het is onduidelijk waar die schatting op is gebaseerd. De trucker reisde vanwege zijn werk door heel Italië. De politie probeert in contact te komen met mogelijke slachtoffers, die de verdachte bijvoorbeeld via sociale netwerksites en chatsites leerden kennen. Ze liepen het virus vervolgens op via onbeschermde seks.

Een Italiaanse rechtbank veroordeelde vorig jaar een man tot 24 jaar cel vanwege een vergelijkbare zaak. Een accountant met hiv had volgens de autoriteiten doelbewust onbeschermde seks met vrouwen. Zo besmette hij tientallen mensen met het virus. De man verleidde veel slachtoffers via sociale media.