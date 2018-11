Meer dan 200 massagraven en duizend lichamen ontdekt in Irak: resultaat van meedogenloze geweld van IS AW

06 november 2018

12u54

Bron: Al Jazeera, Belga 1 In bepaalde regio’s in Irak, die tijdelijk onder controle stonden van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), zijn meer dan tweehonderd massagraven met duizenden lijken gevonden. Dat rapporteren de Verenigde Naties.

Int totaal telt het rapport dat werd opgemaakt door het VN-mensenrechtenbureau 202 massagraven. En er heerst een vermoeden dat het er nog veel meer zullen zijn. Enkel de noordelijke en oostelijke regio’s Nineveh, Kirkoek, Salah al-Din en Anbar zijn in kaart gebracht. Andere gebieden moeten nog uitgekamd worden.



Het kleinst gevonden massagraf bevindt zich in West-Mosoel en bevat acht lijken. Het grootste massagraf is ten zuiden van Mosoel teruggevonden, met de resten van wellicht duizenden mensen onder wie mannen, vrouwen, kinderen, mindervaliden alsook Iraakse strijdkrachten. Tijdens de driejarige machtsperiode van IS in Irak deelden ze meermaals video’s waardoor de executie van onschuldige slachtoffers live te volgen was.

Kritisch forensisch materiaal

De lichamen zijn vooral die van slachtoffers die ten prooi vielen aan het meedogenloze geweld van IS. “Omdat ze zich niet schikten naar de verwerpelijke ideologie en hun bewind”, aldus Hoog VN-Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet. “Dat wordt geclassificeerd als oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide”, waarvoor de daders berecht kunnen worden. Het rapport merkt op dat de sites kritisch forensisch materiaal leveren dat kan leiden tot identificatie van slachtoffers en daders kan berechten. Verder schetsen de massagraven de omvang van misdaden gepleegd door IS.

IS controleerde tussen midden 2014 en het einde van 2017 grote delen van Irak. Na een door de VS gesteunde campagne die drie jaar duurde riep Bagdad in december de overwinning op de “jihadisten” uit.