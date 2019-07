Meer dan 200 arrestaties bij grootscheepse internationale antidopingoperatie HAA

08 juli 2019

21u14

Bron: AFP 0 Bij een grootscheepse antidopingoperatie in 33 landen, waaronder België, hebben de politiediensten 234 aanhoudingen verricht.

Tijdens de operatie werden miljoenen dopingproducten en namaakgeneesmiddelen in beslag genomen. Dat meldt Europol, dat de actie, genaamd Viribus, coördineerde. Onder meer het wereldantidopingagentschap WADA nam deel.

In totaal werden 3,8 miljoen namaakgeneesmiddelen in beslag genomen. Het WADA meldt dat 17 criminele netwerken opgerold werden die betrokken waren bij de handel namaakgeneesmiddelen en dopingproducten in heel Europa.

De leiding was in handen van de Italiaanse en Griekse politie. Wat er al dan niet in België in beslag genomen werd en of er ons land mensen gearresteerd zijn, is voorlopig niet duidelijk.