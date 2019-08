Meer dan 20 migranten gered voor kust van Duinkerke KVDS

23 augustus 2019

10u35

De autoriteiten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag 24 migranten gered voor de kust van Duinkerke, in het noorden van Frankrijk. Ze probeerden het Kanaal over te steken aan boord van een opblaasbare boot, maar die maakte water. Dat is vernomen van de prefectuur.

De migranten, onder wie zeven minderjarigen, belden zelf naar de brandweer. Een patrouilleboot van de kustwacht bracht hen "gezond en wel" terug naar Calais, waar de migranten werden overgedragen aan de brandweer en de grenspolitie.





In hun streven om tot in Groot-Brittannië te geraken, proberen migranten regelmatig het Kanaal over te steken, ondanks de drukke scheepvaart en de sterke stroming. Donderdag werden voor de Opaalkust ook al 30 migranten opgepikt, onder wie tien kinderen en een baby.