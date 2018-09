Meer dan 20 mensen in cel na staking op werf luchthaven Istanboel LB

19 september 2018

13u51

Bron: Belga 2 Na een staking op de werf van de nieuwe luchthaven van Istanboel zijn twintig arbeiders en vier vakbondsleden opgesloten. Dat heeft een rechtbank in de Turkse metropool beslist, zo berichten Turkse media.

Ze worden er onder meer van verdacht het demonstratierecht geschonden te hebben en het werk van anderen verhinderd te hebben. Negentien andere arbeiders werden onder voorwaarden vrijgelaten.

De bouwvakkers waren vorige vrijdag in staking gegaan tegen de slechte arbeidsvoorwaarden op de werf. Tijdens het weekend pakte de politie honderden arbeiders op. Volgens de voorzitter van de Turkse bouwvakbond is de werf intussen afgesloten.

Prestigeproject van Erdogan

De advocaat van de bouwvakkers hekelt dat de autoriteiten met hun optreden een voorbeeld wilden stellen, om andere arbeiders af te schrikken. "Dit is een schrikwekkende aanval op het recht om te protesteren en op de waardigheid van de arbeiders in Turkije", schreef een expert van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch op Twitter.

De nieuwe luchthaven van Istanboel gaat in principe open op 29 oktober en geldt als een prestigeproject van president Recep Tayyip Erdogan. Er werken zo'n 36.000 mensen op de werf. De bouwvakkers zeggen dat ze er in onmenselijke onderkomens moeten verblijven en er slecht eten krijgen. Een doorn in het oog zijn ook de late uitbetaling van de lonen en de dodelijke ongevallen te wijten aan de ontbrekende veiligheidsvoorzieningen.

Volgens het Turkse ministerie van Transport is het protest op de werf het werk van "marginale groepen".