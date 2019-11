Meer dan 20 doden na zware aardbeving in Albanië mvdb ttr kv

26 november 2019

08u42

Bron: ANP- VRT - Belga - DPA - Reuters 34 UPDATE Een aardbeving met een kracht van 6.4 heeft iets voor 4 uur ‘s ochtends de westkust van Albanië getroffen. Het natuurgeweld heeft volgens de autoriteiten aan zeker 22 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten vielen er ook minstens 600 gewonden. Er wordt gevreesd dat er nog heel wat mensen vastzitten onder het puin.

Hulpverleners zoeken koortsachtig verder naar overlevenden en ook de politie heeft 1.900 manschappen gemobiliseerd om vermisten op te sporen. In het gebied hebben zich verscheidene zware naschokken voorgedaan. “De brandweer en het leger helpen mensen die zijn bedolven”, aldus het ministerie van Defensie. Het ministerie meldt dat zeker 42 mensen levend zijn gered uit het puin.

Het epicentrum van de schok, die een magnitude had van 6,4, lag op ongeveer 30 kilometer van de hoofdstad Tirana, op een diepte van 10 kilometer. Het ging om de krachtigste aardbeving van de afgelopen decennia in het Balkanland. De beving werd gevoeld tot in het noordwesten van Griekenland, het zuiden van Servië en in delen van Zuid-Italië.



Volgens lokale media heeft de beving grote schade veroorzaakt aan gebouwen in Durrës, de tweede stad van het land. Die plaats ligt pal aan de westkust en telt 175.000 inwoners. In de stad zijn verscheidene gebouwen ingestort, waaronder een 18 verdiepingen tellende wolkenkrabber.

In de noordelijke stad Thumanë werden twee vrouwen dood onder de resten van een ingestort appartementencomplex vandaan gehaald. Drie andere lichamen werden geborgen. Politiemensen, brandweerlieden en burgers graven daar in de puinhopen op zoek naar overlevenden. Een man in Kurbin sprong in paniek uit het raam tijdens de beving. Hij overleefde zijn val niet. In de regio Lehzë kwam ook een man om, aldus het ministerie van Defensie. Van twee anderen is niet bekend hoe zij omkwamen.

Ergste beving in tientallen jaren

Het gaat om de ergste beving die de Balkanstaat in tientallen jaren heeft getroffen, stelt het Amerikaanse geologische instituut USGS. Tijdens een serie van aardbevingen in september dit jaar raakten meer dan honderd mensen gewond en werden honderden gebouwen beschadigd. Toen ging het om bevingen met een kracht van tussen de 4.4 en 5.8.

Reddingsteams

De Albanese regering heeft een beroep gedaan op het EU-systeem voor civiele bescherming. Zoek- en reddingsteams uit Italië, Griekenland en Roemenië zijn onderweg om assistentie te bieden. Satellietbeelden van het Europese Copernicus-systeem brengen de getroffen regio’s in kaart.

Ook Duitsland, Hongarije, Kroatië, Frankrijk, Estland, Tsjechië en Turkije hebben hulp aangeboden, meldt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisismanagement). Hij heeft in een telefoongesprek met president Ilir Meta zijn solidariteit betoond en aangeboden meer assistentie te verlenen.

“De Europese Unie staat Albanië bij in deze moeilijke tijd”, zegt Europees commissaris, Christos Stylianides. Indien nodig zou er nog verdere hulp beschikbaar zijn. Griekenland heeft twee reddingsteams van 41 brandweerlieden naar Albanië gestuurd. “Een team van 26 mensen vertrekt momenteel in een militair vliegtuig. Een ander team van 15 mensen uit Ioannina is al vertrokken naar Albanië”, zei een brandweercommandant aan de openbare omroep ERT.

Veel gewonden

Ziekenhuizen in Tirana vangen de meeste gewonden op. Minister Olta Xhacka (Defensie) spreekt over 135 gewonden, van wie 72 zijn opgenomen in het ziekenhuis. Alle scholen en kantoren in getroffen regio’s blijven dicht. De schok is ook gevoeld in zuidelijke Italiaanse regio’s Puglia en Basilicata.

In Bosnië werd enkele uren na de aardbeving in Albanië een shock met een kracht van 5.4 gemeten. Het epicentrum bevond zich ongeveer 75 kilometer ten zuiden van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Voorlopig is er geen melding van schade of gewonden.

De Balkan is een regio die gekenmerkt wordt door een sterke seismische activiteit als gevolg van de tektonische krachten van de Afrikaanse en Euraziatische platen, maar ook van de Adriatische plaat. Aardbevingen komen er regelmatig voor. In 1963 kwamen bij een aardbeving in Skopje duizend mensen om het leven.