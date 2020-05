Meer dan 20 doden gemeld bij bombardement op kamp Colombiaanse guerrillas RL

15 mei 2020

Bron: Belga 0 De Colombiaanse luchtmacht heeft donderdag een kamp van de Colombiaanse guerrillabeweging ELN gebombardeerd. Daarbij werd een van de leiders gedood. Dat meldde de minister van Defensie, Carlos Holmes Trujillo.

Het bombardement gebeurde in Montecristo, in het departement Bolivar. De verantwoordelijke voor Binnenlandse Zaken van het noordelijke departement, Carlos Feliz, meldde eerder al dat daarbij 22 mensen waren omgekomen, onder wie twee leiders van de guerrillabeweging. ELN is de Spaanstalige afkorting voor Ejército de Liberación Nacional, ofwel Nationaal Bevrijdingsleger.

Holmes Trujillo bevestigde enkel dat een van de meest gezochte leiders van de ELN, die bekendstaat als Mocho Tierra, werd gedood samen met drie andere "terroristen".

Mocho Tierra wordt ervan beschuldigd aanvallen op politieagenten en soldaten te hebben gepland. Daarnaast zou hij ook smokkelroutes voor het transport van cocaïne hebben uitgestippeld. De operatie van donderdag was een samenwerking tussen het leger en de politie, aldus Holmes Trujillo. Ze namen wapens en communicatiemateriaal van de guerrillero's is beslag.

Vredesverdrag

In 2016 ondertekende de Colombiaanse regering een vredesakkoord met de grotere guerrillagroep FARC. President Ivan Duque, een conservatief, weigerde echter om met de ELN te onderhandelen, tenzij de beweging unilateraal alle geweld staakt.

De ELN telt naar schatting meer dan 2.000 strijders. De hoop op spoedige onderhandelingen kreeg een zware klap, toen de groepering 22 studenten ombracht bij een bomaanslag op de politieacademie van Bogota in januari 2019.

