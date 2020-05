Meer dan 20 doden gemeld bij bombardement op kamp Colombiaanse guerrillabeweging TT

14 mei 2020

21u21

Bron: Belga 0 De Colombiaanse luchtmacht heeft een kamp van de Colombiaanse guerrillabeweging ELN gebombardeerd. Daarbij zijn 22 mensen om het leven gekomen, aldus een regionale functionaris. De ELN telt naar schatting meer dan 2.000 strijders.

Onder de slachtoffers in het ongewoon grootschalige bombardement zijn twee leiders van de ELN, aldus Carlos Feliz, de verantwoordelijke voor binnenlandse zaken voor het noordelijke departement Bolivar. Het kamp bevond zich in een landelijk gebied in Montecristo.

In 2016 ondertekende de Colombiaanse regering een vredesakkoord met de grotere guerrillagroep FARC.

President Ivan Duque, een conservatief, weigerde met de ELN te onderhandelen, tenzij de beweging unilateraal alle geweld staakt. De hoop op spoedige onderhandelingen kreeg een zware klap, toen de ELN 22 studenten ombracht bij een bomaanslag op de politieacademie van Bogota in januari 2019.