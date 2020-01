Meer dan 20 doden door overstromingen in Jakarta IB

02 januari 2020

04u05

Bron: Belga 0 Het hoogwater dat tijdens de jaarwisseling de Indonesische hoofdstad Jakarta trof, heeft al zeker 21 mensen het leven gekost. De Indonesische overheid heeft dit dodental vandaag bekendgemaakt. Delen van Jakarta staan onder water als gevolg van hevige regenbuien.

Niet alleen het water eiste levens. Onder de slachtoffers zijn ook mensen die onder stroom kwamen te staan of verrast werden door aardverschuivingen. In grote delen van Jakarta is uit voorzorg de stroom afgesloten.

De overstromingen zijn vermoedelijk de ernstigste sinds 2013. Toen verloren tientallen mensen het leven. In en rond de Indonesische hoofdstad wonen zo'n 30 miljoen mensen. De stad aan zee zinkt weg en kampt al tijden met overstromingen.

President Joko Widodo overweegt daarom een nieuwe hoofdstad te laten bouwen.