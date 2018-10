Meer dan 20 doden bij stortvloeden in Jordanië TTR

26 oktober 2018

16u54

Bron: Belga 0 De stortvloeden en overstromingen die gisteren waren ontstaan door de hevige regenval in het westen van Jordanië, aan de Dode Zee, hebben het leven gekost aan 21 mensen. Dat heeft de civiele bescherming vandaag gezegd. Nog eens 35 mensen raakten gewond.

Het grootste deel van de slachtoffers zijn schoolkinderen die omkwamen bij een busongeval op ongeveer 50 kilometer ten westen van de hoofdstad Amman. Het voertuig kreeg wellicht te maken met een wegverzakking door de stortregens. Het gaat om kinderen van 11 tot 14 jaar.

Als gevolg van de stortvloeden en overstromingen zijn er nog steeds vermisten. Er stortte onder meer ook een brug in. Er is een grootschalige reddingsoperatie met honderden manschappen, helikopters, boten en duikers aan de gang om overlevenden terug te vinden. Ook buurland Israël stuurde naar eigen zeggen meerdere helikopters en speciale eenheden om te helpen bij de zoektocht in het grensgebied.

De regering in Amman kondigde ondertussen al drie dagen van nationale rouw af. Koning Abdoellah II zegde een reis naar een internationale veiligheidsconferentie in Bahrein af.