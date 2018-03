Meer dan 20 doden bij brand in centrum voor drugsverslaafden HR

02 maart 2018

08u19

Bron: Belga 0 Bij een brand in een revalidatiecentrum voor drugsverslaafden in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, zijn vrijdagochtend zeker 24 mensen om het leven gekomen.

Dat hebben de autoriteiten laten weten. Het getroffen gebouw was opgetrokken in hout. De slachtoffers zijn patiënten die vastgekluisterd waren aan hun bed en daardoor niet konden ontsnappen aan de vlammen. Volgens de eerste elementen van het onderzoek is de oorzaak van de brand een probleem met de elektriciteit. De brand is intussen onder controle.

Lokale media maakten eerder gewag van minstens 30 doden. De Kaukaususrepubliek Azerbeidzjan heeft al verschillende tragedies gekend die het gevolg zijn van branden. In mei 2015 lieten vijftien mensen het leven bij een brand in een gebouw met meerdere verdiepingen in de buitenwijken van Bakoe. In 1995 vielen liefst 289 doden te betreuren bij een brand in de metro van Bakoe. Het was wereldwijd het dodelijkste ongeval in een metro.