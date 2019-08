Meer dan 20.000 mensen nemen deel aan grootste voedselgevecht ter wereld Redactie

28 augustus 2019

18u17

Bron: Belga 0 Zowat 22.000 mensen hebben vandaag in het Spaanse Buñol deelgenomen aan ‘La Tomatina’. Dat is het jaarlijkse tomatengevecht dat deelnemers uit de hele wereld lokt.

De laatste woensdag van augustus kleurt het dorpje op 40 kilometer ten westen van Valencia traditioneel rood-bruin. Een uur lang nemen de 9.000 bewoners en bezoekers uit de rest van Spanje en de wereld het tegen mekaar op met zwaar overrijpe tomaten.



Dit jaar werd liefst 150 ton tomaten ingezet. Dat is 5.000 kilo meer dan vorig jaar. Volgens het Guinness Book of Records is La Tomatina het grootste voedselgevecht ter wereld.

Volledig ongevaarlijk is de traditie niet. Er zijn al eens gewonden gevallen. Daarom geeft de organisatie een aantal tips mee. Zo wordt aanbevolen de tomaten eerst plat te knijpen alvorens ze te werpen. Zo komt de klap minder hard aan. Met flessen of harde voorwerpen het strijdtoneel betreden, is verboden. En alcohol consumeer je best met mate.

La Tomatina vond voor het eerst in de jaren veertig plaats. De traditie zou geboren zijn in 1945 toen enkele jongeren op een markt ruzie zochten omdat ze aan een lokale optocht wilden deelnemen. Ze stonden in de buurt van een groentekraam en stalen tomaten om die naar de optocht te gooien. Het jaar daarop werd het ritueel herhaald, om al gauw een traditie te worden.

De afgelopen vijftien jaar won het feest steeds aan populariteit, vooral dan bij buitenlanders. Samen met de San Ferminfeesten in Pamplona behoren ze tot de bekendste evenementen in Spanje. Op een bepaald moment was het deelnemersaantal opgelopen tot 50.000. Sinds 2013 ligt de grens op 22.000 deelnemers en moeten mensen van buiten Buñol 10 euro inkom betalen.