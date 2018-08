Meer dan 20.000 mensen nemen deel aan grootste tomatengevecht ter wereld AV

29 augustus 2018

16u31

Bron: BELGA 0 Elk jaar nemen meer dan 20.000 mensen deel aan de traditionele 'Tomatina' in het Oost-Spaanse dorpje Buñol. Op de laatste woensdag van augustus overspoelen Spanjaarden en toeristen de plek met maar één doel: meedoen aan het grootste tomatengevecht ter wereld.

Elkaar een uur lang bekogelen met overrijpe tomaten: dat is de 'tomatina'. Volgens een woordvoerder van het plaatsje, dat zowat veertig kilometer ten westen van Valencia ligt, wordt er zo'n 145 ton overrijpe tomaten voorzien. Kort na elf uur deze morgen verschenen de eerste vrachtwagens met tomaten op het hoofdplein van Buñol. Bovenop de truck staan enkele mensen die de tomaten met armenvol over de rand gooien waarna het gevecht van start gaat. Volgens burgemeester Juncal Carrascosa namen dit jaar ook de ambassadeurs van Bangladesh en Litouwen deel aan de tomatina.

De traditie, die uitgroeide tot een wereldwijd fenomeen, zou ontstaan zijn in 1945 toen enkele jongeren op een markt ophef veroorzaakten omdat ze aan een lokale optocht wilden deelnemen, maar niet mochten. Ze stonden in de buurt van een groentekraam en stalen tomaten om die naar de optocht te gooien.

De afgelopen vijftien jaar is het gebeuren erg populair geworden bij buitenlanders. Op een bepaald moment namen maar liefst 50.000 mensen deel aan het tomatengevecht. In 2013 kwam er daarom voor het eerst een beperking op het aantal deelnemers. De limiet kwam vast te liggen op 22.000. Sinds dat jaar moet ook iedereen die niet in het dorpje woont tien euro inkom betalen om deel te nemen.