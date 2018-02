Meer dan 20.000 Congolezen op week tijd naar Oeganda gevlucht KVE

13 februari 2018

21u08

Bron: Belga 0 Door nieuwe hevige gevechten in Oost-Congo, zijn in een week tijd al 22.000 mensen naar Oeganda gevlucht. Volgens het VN-vluchtelingenagentschap zijn sinds het begin van het jaar al 34.000 Congolezen naar het buurland getrokken.

Volgens de VN vluchten de Congolezen met bootjes over het Albertmeer, dat op de grens tussen de twee landen ligt. Vaak zitten er meer dan 250 mensen op de kleine bootjes, en er zijn al verschillende vluchtelingen verdronken tijdens de tien uur durende oversteek.

In het oosten van Congo, dat rijk is aan grondstoffen, strijden talrijke milities om de heerschappij. De meest recente vluchtelingenstroom werd veroorzaakt door zware gevechten tussen twee groepen in de provincie Ituri. En ook in de centraal gelegen provincie Kasai heerst er een conflict.

In de afgelopen jaren zijn in Congo al 4,5 miljoen mensen ontheemd geraakt, wat meer is dan in eender welk ander Afrikaans land. Nog eens 500.000 Congolezen vluchtten naar de buurlanden.