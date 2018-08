Meer dan 2 miljoen moslims starten hadj in Saoedi-Arabië ADN

19 augustus 2018

09u32

Bron: Belga 4 Meer dan 2 miljoen gelovigen zijn vandaag begonnen aan de pelgrimstocht naar Mekka (de hadj), de belangrijkste plaats van de islam in Saoedi-Arabië. De hadj is een van de grootste jaarlijkse religieuze bijeenkomsten ter wereld en vindt plaats tot en met vrijdag.

Tijdens de hadj-rituelen moeten de gelovigen onder meer zeven keer rond de Kaaba stappen, het kubusvormige bouwwerk met het zwarte doek op de binnenplaats van de Grote Moskee. Dinsdag, op de derde dag van de bedevaart, vieren moslims wereldwijd het Offerfeest.

De bedevaart is een van de vijf zuilen van de islam. Elke moslim die gezond is en het zich kan veroorloven, zou eenmaal in zijn leven de tocht moeten ondernemen naar Mekka, de geboortestad van de profeet Mohammed.



In 2015 brak er een massapaniek uit tijdens de bedevaart, waarbij volgens het officiële cijfer 769 pelgrims omkwamen. Onofficiële cijfers hebben het over zowat 2.300 doden. Sindsdien werden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Zo worden de pelgrims bijvoorbeeld door eenrichtingsstraten geleid.

Onder de doden drie jaar geleden waren ook veel Iraniërs, en Teheran stuurde daarom tijdelijk geen burgers meer naar de bedevaart. Dit jaar zijn er wel opnieuw veel Iraniërs aanwezig.