Meer dan 2.400 hectare bos in de as gelegd rond Sydney

16 april 2018

11u13

Bron: Belga 1 Een bosbrand ten zuidwesten van de Australische stad Sydney heeft al 2.400 hectare verwoest en raast ook vandaag nog voort. Dat deelden de autoriteiten mee. Honderden brandweermannen werken de klok rond om de brand te bestrijden en bedreigde huizen te beschermen.

"Ik kan maar niet geloven dat we nog geen enkel huis hebben verloren in deze brand", zei brandweercommandant Shane Fitzsimmons vandaag. "Gisteren hadden we 500 brandweermannen ingezet en dat is vandaag bijgesteld naar 250, die nog aan de slag zijn op de grond ", vertelde hij aan Channel Seven. Hij blijft alert, want later op de dag zijn hoge temperaturen en krachtige wind voorspeld.

De brand begon zaterdagnamiddag en werd aangewakkerd door een stevige bries. Vele omwonenden werden geëvacueerd, maar enkelen wilden blijven om de regen van vonken te bestrijden die hun huizen bedreigde, aldus omroep ABC.

De politie behandelt de brand als opzettelijk aangestoken en is een onderzoek begonnen. In New South Wales is de maximumstraf voor brandstichting in een bos, het beschadigen van eigendom en het in gevaar brengen van mensenlevens 25 jaar gevangenisstraf. Zelfs voor het onopzettelijk veroorzaken mag de dader rekenen op een celstraf tussen de een en twaalf maanden.