Meer dan 2.000 nieuwe besmettingen in Duitsland KVE

17 september 2020

12u18

Bron: Belga 0 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus heeft in Duitsland opnieuw de kaap genomen van de 2.000. Het voorbije etmaal waren het er 2.194, of het hoogste aantal sinds april. Dat heeft het Robert Koch Instituut donderdagmorgen laten weten.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis in het voorjaar, eind maart/begin april, ging het aantal nieuwe infecties op dagbasis bij onze oosterburen boven de 6.000. Daarna was er een dalende trend, om in juli weer een stijgende curve te laten zien. In augustus lag het aantal nieuwe besmettingen één keer net boven de 2.000 (2.034).

Sinds het begin van de pandemie zijn in Duitsland zeker 265.857 mensen besmet geraakt met het virus SARS-CoV-2. Er bezweken 9.371 personen aan Covid-19.