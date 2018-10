Meer dan 2.000 mensen gearresteerd bij rellen aan hindoetempel in India

26 oktober 2018

De Indiase politie heeft de jongste dagen meer dan 2.000 mensen gearresteerd, die probeerden vrouwen de toegang te ontzeggen tot de hindoetempel van Ayyappa in Sabarimala, in de zuidelijke deelstaat Kerala. De arrestanten verzetten zich tegen een rechterlijk besluit, dat vrouwen voor het eerst toestaat die tempel binnen te treden. Zij werden gearresteerd voor diverse wetsovertredingen als aansporen tot geweld, verboden wapendracht of vernieling van openbare eigendom.