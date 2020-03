Meer dan 2.000 doden in Spanje, patiënten liggen op de grond in overvolle ziekenhuizen TT

23 maart 2020

15u13

Bron: El Pais, El Mundo, Reuters 0 In Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 462 mensen aan het nieuwe coronavirus bezweken, zo hebben de autoriteiten vanmiddag meegedeeld. Sinds de uitbraak van de ziekte hebben 2.182 mensen in Spanje Covid-19 niet overleefd. Op drie dagen tijd is het aantal sterfgevallen meer dan verdubbeld in het tweede meest getroffen land van Europa. De overrompeling van de Spaanse ziekenhuizen is compleet.

Waar er gisteren nog 28.572 besmettingen waren geregistreerd in Spanje, klom dat aantal vanmiddag naar 33.089 gevallen. Afgelopen weekend waarschuwde Spaans premier Pedro Sánchez zijn landgenoten nog dat “het ergste nog moet komen”. Wellicht zullen de cijfers deze week in sneltempo verder stijgen. Spanje staat er op dit moment in de verspreiding van het virus dan ook slechter voor dan Italië. Dat telde op hetzelfde moment 'slechts’ de helft van het aantal Spaanse doden vandaag. In absolute cijfers kent Italië wel nog het meeste aantal doden, met bijna 5.500.

Zieken op de grond

Meest getroffen in Spanje blijft hoofdstad Madrid met 10.575 besmettingen en 1.263 sterfgevallen. Het is vooral dan ook daar dat het gezondheidssysteem in elkaar dreigt te storten. Op sociale media circuleerden dit weekend beelden van in het Infanta Leonor-ziekenhuis in de stad, waar patiënten door een tekort aan bedden op de grond moesten liggen.



Volgens de autoriteiten zijn de beelden tijdens een piekmoment gemaakt, en kreeg iedereen uiteindelijk wel een bed. Toch wordt mensen met milde symptomen gevraagd zich niet meteen bij het ziekenhuis te melden, omdat de vraag te groot is. In veel ziekenhuizen zitten de afdelingen intensieve zorgen al aan meer dan het dubbel van hun capaciteit.

Funerarium stopt bij gebrek aan middelen

Problematisch is bovendien dat steeds meer gezondheidsmedewerkers besmet geraken: met bijna 4.000 besmettingen maken ze nu al 12 procent uit van het totale aantal gevallen. Veel verplegers en artsen klagen al weken dat er een tekort is aan beschermingsmateriaal.

Van de dodelijke slachtoffers is 86 procent 70-plusser, maar ook jonge Spanjaarden overleven het virus niet, of liggen weken in het ziekenhuis met zware symptomen. In Madrid stierven de laatste dagen zo veel patiënten dat het gemeentelijk funerarium aan het nationale ministerie van Gezondheid liet weten morgen de deuren te moeten sluiten. Alle materiaal en middelen om doden te begraven of te cremeren, zijn uitgeput.

Congrescentrum

De regio Madrid liet de afgelopen dagen in een groot congrescentrum in sneltempo een tijdelijk ziekenhuis optrekken, waar nieuwe patiënten terecht kunnen. In een eerste fase zijn er 1.300 gewone en 96 intensieve zorgen-bedden beschikbaar, later kunnen er daar nog eens 5.000 bijkomen. Vrijdag werd al begonnen met het transport van patiënten naar ziekenhuizen waar wel nog bedden beschikbaar zijn. Daarbij is het leger ingezet. Het land is ook van plan het aantal tests de komende dagen drastisch op te drijven.

Spanje sloot gisteren zijn grenzen voor alle buitenlanders, niet alleen op de weg, maar ook op luchthavens en zeehavens. De noodtoestand en bijhorende lockdown-maatregelen worden deze week met minstens twee weken verlengd tot 11 april. Spanjaarden mogen enkel nog buiten komen om naar de winkel of apotheker te gaan, of om te gaan werken. Dit weekend trokken echter veel stedelingen eropuit richting de kustgebieden of andere toeristische regio's. De politie had de handen vol met controles en deelde stevige boetes uit.

Verschillende regiobesturen, zoals Catalonië en Murcia, vragen dat de centrale regering zoals in Italië alle bedrijven stillegt. Voorlopig wil Sánchez daar echter nog niet op ingaan.

Vanmorgen raakte ook bekend dat de 62-jarige vicepremier Carmen Calvo in het ziekenhuis is opgenomen met een luchtweginfectie. Het resultaat van haar coronatest is nog niet bekend. Eerder raakten ook twee andere ministers en de echtgenote van premier Sánchez besmet.

