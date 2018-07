Meer dan 18.000 Turkse ambtenaren ontslagen door nieuw decreet KVE

08 juli 2018

08u07

Bron: Belga 0 In Turkije zijn meer dan 18.000 ambtenaren ontslagen door een decreet dat vandaag gepubliceerd is in het staatsblad. Onder hen zijn talrijke leden van de ordediensten, maar ook onderwijzers en universitairen.

Het gaat om in totaal 18.632 personen, onder wie meer dan 9.000 politieagenten en 6.000 soldaten. Zij zagen hun naam gepubliceerd in het decreet. Volgens de lokale media zou het om het laatste decreet gaan, voor de noodtoestand morgen mogelijk wordt opgeheven. De noodtoestand was uitgeroepen in de nasleep van de mislukte staatsgreep in juli 2016.

Volgens de Turkse media komt aan dat uitzonderlijk regime maandag een eind na de eedaflegging van president Recep Tayyip Erdogan. Hij is op 24 juni verkozen voor een nieuw mandaat. Een van zijn verkiezingsbeloftes was het opheffen van de noodtoestand.

Tijdens de uitzonderingstoestand zijn fundamentele rechten zoals de vrijheid van vergaderen en meningsuiting beperkt en kan Erdogan per decreet regeren.