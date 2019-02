Meer dan 17.000 gele hesjes de straat op in Frankrijk

bvb

02 februari 2019

16u52

Bron: Belga

0

In totaal 17.400 mensen zijn vandaag om 14.00 uur over heel Frankrijk de straat opgegaan in het kader van protest omwille van de "gele hesjes" die bij vorige gelegenheden door toedoen van de politie gewond zijn geraakt. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld.