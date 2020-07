Meer dan 160 mijnwerkers omgekomen na aardverschuiving in Myanmar MDG

03 juli 2020

10u36

Bron: Belga 0 De dodentol van de aardverschuiving in een jademijn in het noorden van Myanmar is intussen opgelopen tot 166. De mijnwerkers werden donderdagochtend verrast door een modderstroom, veroorzaakt door zware moessonregens.

De mijnwerkers verzamelden stenen in het jaderijke gebied bij de stad Hpakan toen een modderstroom met een gigantische kracht over hen heen kwam. Die werd veroorzaakt door zware moessonregens, aldus de brandweer op Facebook.

Zwaarste incident

Het is het zwaarste incident in jaren in een mijngebied dat berucht is om de onveilige werkomstandigheden. Er werden tot nu toe 166 lichamen gevonden, 54 gewonden werden naar ziekenhuizen in de regio gevoerd. De zoekacties worden bemoeilijkt door de aanhoudende regen.

Vorig jaar kwamen er bij aardverschuivingen 58 mensen om het leven, het jaar voordien 95. In 2015 kostte een aardverschuiving aan 115 mensen het leven.