Meer dan 150 migranten in vrachtwagen in Mexico aangetroffen

KVE

18 oktober 2018

12u24

Bron: Belga

0

In het noorden van Mexico zijn 159 migranten uit Midden-Amerika opeengepakt in een overvolle vrachtwagen ontdekt. Een zestigtal van hen was minderjarig, aldus de politie.