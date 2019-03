Meer dan 150 IS-strijders geven zich over bij strijd om allerlaatste restje kalifaat TT AW

04 maart 2019

10u37

Bron: Reuters, Belga 4 In Syrië wordt er momenteel hevig strijd gevoerd om Baghuz, het allerlaatste restje van het zogenaamde ‘kalifaat' van IS in Syrië. Al meer dan 150 extremisten zouden zich daarbij hebben overgegeven aan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) die gesteund worden door de Amerikanen. Vannacht werd het gevecht wel tijdelijk stopgezet omdat de terreurgroep burgers zou inzetten als menselijk schild.

Volgens Mustafa Bali, de woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), zijn de gevechten vannacht vertraagd doordat “een klein aantal burgers als menselijk schild worden ingezet”. “Maar we verzekeren dat het gevecht om het laatste IS-bolwerk te veroveren snel voorbij zal zijn.”



Meer dan 150 gevangenen

Nadat er vannacht maatregelen werden getroffen om de veiligheid van de burgers te garanderen, lijkt SDF de touwtjes terug in handen te hebben in Baghuz. Meer dan 150 IS-strijders gaven zich over en werden door de Syrische Democratische Strijdkrachten gevangen genomen. Dat bevestigde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De gevangengenomen strijders komen uit een waaier van landen.

De SDF, de groep rebellen die voornamelijk bestaat uit Koerden en de steun krijgt van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, begon vrijdag met de aanval op het allerlaatste stukje grondgebied dat IS in handen heeft. Het gaat om een gebied van nog geen kilometer groot in het dorp Baghuz aan de grens met Irak.

Heel het weekend vonden er felle gevechten over en weer plaats. De SDF-soldaten boekten naar eigen zeggen vooruitgang, maar stootten daarbij op hevig verzet. IS zou gebruik maken van landmijnen en autobommen en de soldaten in hinderlagen lokken in de talloze tunnels onder de stad. Ook zouden verschillende IS-strijders al zelfmoordaanslagen hebben gepleegd.

Repatriëren van jihadisten

Wat er precies gebeurt met de internationale coalitie onder leiding van de VS eenmaal de Amerikaanse troepen terug naar huis keren, is nog een belangrijke vraag. De VS riepen andere landen alvast op om hun jihadisten die nog in Syrië worden vastgehouden te repatriëren en in eigen land te berechten. De Duitse regering liet alvast weten dat niet te zullen doen. De regering wil strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) onder bepaalde omstandigheden hun Duits paspoort ontnemen.

Een voorwaarde voor het ontnemen van het Duitse paspoort is dat de betrokkenen nog een andere nationaliteit hebben en meerderjarig zijn. Bovendien zal de regeling niet met terugwerkende kracht gelden, maar enkel voor toekomstige gevallen.

“Het gaat om concrete deelname aan krijgshandelingen voor een terreurmilitie in het buitenland”, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert maandag in Berlijn. Een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken voegde eraan toe dat de regering hoopt dat de regeling een “preventieve werking” voor de toekomst zal hebben. Het is een signaal dat “meer nog dan regelingen in verband met strafbaarheid ook het verlies van een staatsburgerschap dreigt als me zich bij een terreurmilitie aansluit”.

Our comrades from YPG media unit came under a vicious attack by ISIS while filming the operation at outskirts of #Baghuouz yesterday. Luckily the attack failed and nobody got injured. pic.twitter.com/OvvORJAGSS Mustafa Bali(@ mustefabali) link