Meer dan 130 doden door aardbeving Lombok TTR

08 augustus 2018

08u40

Bron: Belga, ANP 1 De hulpdiensten in Indonesië hebben meer lichamen gevonden tussen het puin van ingestorte gebouwen na de aardbeving op Lombok. Het dodental is opgelopen tot 131, zo meldt een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst BNPB. Tot nu was sprake van een balans van 108 slachtoffers. Meer dan zeventigduizend bewoners overnachten momenteel in noodopvang en hebben een gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen. Dat zeggen de autoriteiten.

De aardbeving met magnitude 6,9 op de schaal van Richter van zondagavond eiste zeker 131 levens. De aardbeving veroorzaakte paniek bij bewoners en toeristen. Onder de doden zijn ook twee mensen die op het westelijke buureiland Bali zijn omgekomen.

"We schatten dat de dodentol van 131 nog zal oplopen", zei een woordvoerder van het nationale agentschap voor het beheer van rampen woensdag. Er vielen bij de meest recente aardbeving ook 236 zwaargewonden.



Verder zijn tienduizenden huizen beschadigd. Volgens de autoriteiten is er ook een tekort aan medisch personeel en basisgoederen. De hoop dat nog overlevenden worden gevonden vervaagt en een humanitaire crisis dreigt. Oxfam waarschuwde dinsdag dat schoon drinkwater schaars is vanwege het droge weer van de afgelopen tijd.

"De inspanningen om te evacueren zijn opgevoerd, maar er zijn nog heel wat problemen op het terrein", zei een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst, Sutopo Purwo Nurgroho. Vandaag nog haalden reddingswerkers het lichaam van een vrouw vanonder het puin van een moskee, zei hulpverlener Bagus Ngurah.

Een week eerder kwamen op het vakantie-eiland al 17 mensen om bij een andere aardbeving.