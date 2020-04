Meer dan 108.000 coronabesmettingen in Duitsland, 2.079 doden intussen JG

09 april 2020

Bron: Belga 0 In Duitsland zijn tot donderdagvoormiddag minstens 108.200 besmettingen van het coronavirus geregistreerd. Zeker 2.079 personen in Duitsland overleefden het virus niet. Dat blijkt uit tellingen van het Duitse persbureau DPA.

Schattingen van het Robert Koch Instituut spreken ook van 46.300 mensen die genezen werden verklaard.

De zwaarst getroffen deelstaten zijn Beieren, Noordrijn-Westfalen en Baden-Württemberg. In Beieren werden al meer dan 28.000 coronagevallen vastgesteld, 589 personen stierven er aan het virus. In Noordrijn-Westfalen werden tot donderdagmorgen meer dan 22.800 gevallen genoteerd en minstens 413 overlijdens. Baden-Württemberg van zijn kant telt meer dan 21.400 besmettingen en minstens 514 sterfgevallen.

Beieren is met 214,5 gevallen per 100.000 inwoners de zwaarst getroffen deelstaat. Het landelijk gemiddelde is 130,2 (op 100.000). Net als in andere landen verwachten Duitse experts ook dat de huidige cijfers een onderschatting zijn van de werkelijke toestand.

