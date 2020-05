Meer dan 100 nieuwe coronabesmettingen na uitbraak uitgaansbuurt Seoul, homomannen durven zich niet laten testen uit vrees voor gevolgen TT

12 mei 2020

08u50

Bron: Belga, The Guardian 2 De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben al 101 nieuwe coronabesmettingen gelinkt aan een lokale uitbraak in een populaire uitgaansbuurt in hoofdstad Seoul. De autoriteiten doen verwoede pogingen om duizenden mensen op te sporen die nachtclubs en kroegen in het district Itaewon hebben bezocht. Maar dat loopt niet altijd even gemakkelijk: een aantal besmettingen vond mogelijk plaats in homobars, en bezoekers daarvan zijn bijzonder terughoudend hun aanwezigheid te bekennen.

De virusuitbraak in Zuid-Korea leek eerder nog te zijn ingedamd, maar de autoriteiten sloten afgelopen weekend op meerdere plaatsen toch weer uitgaansgelegenheden. De gemeente Seoul heeft duizenden mensen die volgens hun telefoongegevens in Itaewon waren, een tekstbericht gestuurd met het verzoek zich te laten testen op het besmettelijke virus. De voor morgen geplande heropening van de scholen is door de nieuwe uitbraak met een week opgeschoven.

De overheid zegt dat momenteel nog wordt gezocht naar zo'n 2.000 mensen die vermoedelijk in de clubs waren. De politie wordt ingezet om nachtclubbezoekers op te sporen die niet geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van hun telefoondata of creditcardinformatie. Burgemeester Park Won-soon heeft gewaarschuwd dat mensen een boete van 2 miljoen won (ruim 1.500 euro) riskeren als ze zich bewust niet laten testen.

Er wordt niet uitgesloten dat sommige bezoekers van homoclubs zich niet durven te melden bij de autoriteiten, aangezien ze er meestal zonder medeweten van hun naasten of familie waren. Homoseksualiteit wordt in grote delen van de maatschappij in Zuid-Korea lang niet aanvaard. Bovendien onthulden verschillende conservatieve kranten afgelopen weekend al de identiteit, leeftijd en werkplek van een aantal bezoekers, schrijft The Guardian. Een aantal bezoekers vrezen dan ook dat ze bijvoorbeeld ontslagen zullen worden als bekend geraakt dat ze stiekem naar een homobar waren geweest.

De Britse krant verzamelde enkele getuigenissen van homomannen die zich geen raad meer weten met de situatie. “Ik geef toe dat het fout was de homobuurt te bezoeken toen de situatie nog niet volledig voorbij was”, zegt Lee Youngwu, een dertiger. “Maar daar naartoe gaan is de enige gelegenheid om mezelf te zijn en samen te komen met anderen die zijn zoals ik. Tijdens de week moet ik doen alsof ik op vrouwen val.”

Volgens Lee heeft hij een bericht gekregen van zijn kredietkaartmaatschappij, dat ze zijn betaalgegevens hebben moeten doorgeven aan de autoriteiten. “Ik voel me in de val gelokt en opgejaagd. Als ik getest word, zal mijn werkgever te weten komen dat ik homo ben. Ik zal mijn job verliezen en publiek vernederd worden.” Lee zegt zich momenteel te voelen “alsof mijn wereld aan het instorten is” en geeft toe zelfmoordgedachten te hebben.

De gemeente geeft mensen nu ook de mogelijkheid zich anoniem te laten testen en verzekert dat familieleden of werkgevers niet ingelicht worden. Daarop schoot het aantal mensen dat zo'n onderzoek onderging alvast omhoog, zegt burgemeester Park.

Heropflakkering

In Zuid-Korea testten tot nu toe bijna 11.000 mensen positief op het coronavirus, 258 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het land zette massaal in op testen en het actief en snel opsporen van mogelijke besmettingen, vooral na een uitbraak bij leden van een bepaalde sekte in het zuiden van het land einde februari. De epidemie leek sinds april goed onder controle, maar kent sinds enkele dagen nu dus een nieuwe heropflakkering.



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be