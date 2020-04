Meer dan 100 Italiaanse artsen en verplegenden bezweken aan coronavirus KVE

03 april 2020

17u30

Bron: Belga 132 De medische sector in Italië krijgt persoonlijk ook zware klappen van het nieuwe coronavirus. Beroepsorganisaties gewagen van 120 artsen en verplegenden die aan de longziekte zijn overleden.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zijn er al 73 artsen bezweken. Er zijn volgens het vakblad Quotidianosanita meer dan 20 verplegers en verpleegsters overleden. Meer dan tienduizend mensen in de medische sector, zoals in ziekenhuizen, praktijken en laboratoria, zijn besmet geraakt, schreef de krant La Repubblica.

Voor de hoge tol in de medische sector zijn meerdere redenen. Zo waren aanvankelijk vele mensen zonder een vaststelling van besmetting in behandeling, zodat het medisch personeel niets afwist van een besmettingsrisico. Later dook het probleem van onvoldoende beschermende uitrusting op. Bovendien zijn artsen en verplegend personeel, vooral in het coronabrandhaard Noord-Italië, vaak onderbemand.



