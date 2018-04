Meer dan 100 doden door gevaarlijke lassakoorts in Nigeria TK

16 april 2018

12u54

Bron: Belga 0 In Nigeria zijn intussen 101 mensen aan de gevaarlijke lassakoorts gestorven. Onder hen ook een aantal verplegers en artsen die niet wisten dat hun patiënten met het virus besmet waren en/of geen beschermende kledij droegen. Dat deelde Artsen zonder Grenzen (MSF) vandaag mee.

45 dodelijke gevallen zijn nog niet bevestigd. Bovendien wordt uitgegaan van 1.781 vermoedelijke en 408 bevestigde gevallen binnen de twee maanden. Deze uitbraak in het West-Afrikaanse land is "een van de ergste van de voorbije jaren", klinkt het. MSF is naar eigen zeggen ter plaatse en geeft onder andere opleiding aan personeel van zorginstellingen.

Het aantal zieken in Nigeria loopt wel terug, maar een ontspanning betekent dat echter niet, klinkt het. Lassakoorts heeft zich ook in het West-Afrikaanse Liberia uitgebreid: minstens 12 mensen zijn er sinds begin dit jaar aan de virusziekte gestorven.

Lassa behoort net als ebola en dengue tot de hemorragische -met bloedingen geassocieerde- koortsen. Ze wordt vooral overgedragen door voedingsmiddelen en huisraad die met urine en uitwerpselen van ratten vervuild zijn. De virusziekte is ook bij contact met uitscheidingen van geïnfecteerde personen erg besmettelijk. Lassakoorts komt in verschillende West-Afrikaanse landen bijna jaarlijks voor.

