Meer dan 100 brandweermannen ingezet voor zware brand in luxehotel in Londen

06 juni 2018

17u39

Bron: Belga, Sky News 0 Er woedt een zware brand in het vijfsterrenhotel Mandarin Oriental in Knightsbridge, een luxewijk in het centrum van Londen, zo hebben meerdere Britse media gemeld. De zwarte rookpluim is over heel de stad te zien.

120 brandweerlieden en twintig brandweerwagens bestrijden het vuur vlakbij het bekende Hyde Park. De brand brak uit iets voor 16 uur lokale tijd (17 uur Belgische tijd). De donkere zware rookpluim is kilometers ver te zien. De Londense ambulancedienst heeft ook "een reeks middelen" ingezet, meldde Sky News. Over nagenoeg de hele Britse hoofdstad is de zwarte rook te zien.

Er zijn geen berichten over mensen die gewond zouden zijn geraakt, zo haalt de openbare omroep BBC een woordvoerder van de Londense brandweer aan. Die had meer dan 35 oproepen ontvangen. Toch heeft de London Ambulance Service "verschillende middelen" ingezet. De personeelsleden van het hotel werden geëvacueerd en opgevangen in Hyde Park.

Fire in Knightsbridge pic.twitter.com/eEw1x3yMPU Neelakshi(@ nv_jewellery) link

Twaalf verdiepingen

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens waarnemers staat het dak van het oude pand van twaalf verdiepingen in lichterlaaie, andere getuigen zeggen dat het vuur ook op de zesde verdieping te zien was.

Het gebouw, dat twaalf verdiepingen telt, werd in 1889 als exclusieve herenclub gebouwd en werd tien jaar later voor een groot deel door brand verwoest. Het werd in 1902 heropend als het Hyde Park Hotel. Het vijfsterrenhotel heet nu Mandarin Oriental Hyde Park.

Volgens ITV News heeft het chique hotel onlangs de grootste opknapbeurt in zijn geschiedenis gekregen, goed voor een investering van 210 miljoen euro. De werken zijn pas enkele weken geleden afgerond.

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk London Fire Brigade(@ LondonFire) link

Mandarin oriental on fire pic.twitter.com/zPsr1FYVxC TOTTENHAM(@ glenda_hoddle) link

Fire in London around Knightsbridge area heard a bang and now loads of fire , police and ambulance services #skynews pic.twitter.com/HUWon0z9he Rob(@ Rob_greenway) link

Firefighters are at the scene of a very visible fire in #Knightsbridge We've taken more than 35 calls to the blaze © @sjm1910 https://t.co/Q8RMsTDSTf pic.twitter.com/7ZjTx9Z6DA London Fire Brigade(@ LondonFire) link