Meer dan 100 arrestaties bij vrouwenbetoging in Wit-Rusland LH

13 september 2020

13u12

Bron: Belga 0 Bij de betogingen die gisteren duizenden vrouwen op de been brachten in Wit-Rusland , zijn in totaal 114 mensen opgepakt. Dat deelt het ministerie van Binnenlandse Zaken mee. Onder hen zijn er 87 naar de gevangenis gebracht. De demonstranten trokken de straat op tegen de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko.

Volgens mensenrechtencentrum Wesna zijn vooral vrouwen opgepakt. Tot dusver stelden de Wit-Russische veiligheidsdiensten zich tegenover vrouwen eerder terughoudend op en pakten ze voornamelijk mannen op.

Videobeelden toonden gisteren echter hoe gemaskerde veiligheidsdiensten vrouwelijke betogers hardhandig vastgrijpen en wegbrengen in geblindeerde busjes. De onafhankelijke nieuwssite tut.by sprak van dertig arrestaties.

Deze namiddag is nieuw protest gepland. In de hoofdstad Minsk is een "mars van de helden" gepland, die ook hulde zal brengen aan de 38-jarige oppositieleidster Maria Kolesnikova, die momenteel in de cel zit. De ordediensten zijn al talrijk aanwezig.

In Wit-Rusland zijn al weken protesten en stakingen tegen het regime van Loekasjenko aan de gang. De president, die al meer dan een kwarteeuw aan de macht is, stelt dat hij de presidentsverkiezingen van 9 augustus met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja zou 10,12 procent hebben gehaald. Volgens de oppositie is er echter op grote schaal met de stembusgang geknoeid.