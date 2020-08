Meer dan 100 arrestaties bij massale plunderingen en geweld in Chicago ADN

10 augustus 2020

19u23

Bron: Belga, CNN 10 In de nacht van zaterdag op zondag is het tot geweld en plunderingen gekomen in de Amerikaanse stad Chicago, zo hebben de plaatselijke autoriteiten maandag gemeld.

Volgens politiechef David Brown gaf de politie zondagnamiddag gevolg aan het signaleren van een jongeman met een wapen. Ter plaatse probeerde de politie verhaal te halen bij de 20-jarige, die al een strafblad heeft. Daarop sloeg die op de vlucht, tijdens het lopen opende hij het vuur op de achtervolgende agenten. De politiemannen vuurden terug, en schoten raak. De twintiger moest naar het ziekenhuis gevoerd worden, verwacht wordt dat hij volledig zal herstellen.

Massa

De situatie in de buurt escaleerde door het incident volledig. Na de schoten tussen politie en de 20-jarige man vormde zich een massa, de emoties liepen al snel erg hoog op. Sociale media wakkerden daarop plunderingen en vandalisme aan. Honderden mensen trokken al plunderend door straten en kregen het aan de stok met de politie. Drie agenten raakten gewond, meer dan honderd mensen werden gearresteerd.



“Dit was geen protest, dit was een incident van pure criminaliteit”, aldus politiechef Brown. “Het was een direct gevolg van één onruststoker ter plaatse die de gemoederen in geen tijd deed verhitten zonder het volledige verhaal te kennen”, voegt ondercommandant Yolanda Talley toe.