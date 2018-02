Meer dan 100.000 Oostenrijkers tekenen petitie tegen versoepeling rookverbod SI

18 februari 2018

14u45

Bron: Belga 3 In Oostenrijk hebben meer dan 100.000 mensen een petitie getekend tegen het plan van de rechtse regering om het op stapel staande rookverbod te versoepelen. Daarmee is het nodige aantal handtekeningen bereikt om de kwestie voor het parlement te brengen, dat hebben de initiatiefnemers vandaag gezegd.

De vorige regering, een coalitie van sociaaldemocraten (SPÖ) en de ÖVP, had beslist vanaf mei 2018 roken in restaurants en bars te verbieden. FPÖ-leider Heinz-Christian Strache, een verstokt roker, lobbyde tegen die ban. De partij wist de christelijk-conservatieve ÖVP, die samen met de FPÖ deel uitmaakt van de nieuwe regering, ervan te overtuigen, het roken legaal te houden in afgesloten ruimtes in cafés en restaurants alsook in kleine horecabedrijven.

Die beslissing van de regering veroorzaakte een storm van verontwaardiging bij dokters, vakbonden en de bevolking in het algemeen. In Oostenrijk blijft het aantal rokers, in tegenstelling tot de dalende trends in andere Europese landen, stagneren. Maar liefst 24 procent van de volwassenen steekt van tijd tot tijd een sigaret op.

Opinie van het volk

De initiatiefnemers van de petitie eisen dat het rookverbod wordt ingevoerd zoals het oorspronkelijk was gepland en willen niet weten van een versoepeling. Op minder dan 72 uur tijd wisten ze meer dan 100.000 handtekeningen te verzamelen. De organisatoren willen nog verder gaan, en blijven naar eigen zeggen handtekeningen verzamelen om de druk stapsgewijs op te voeren. Hoewel ze geen invloed hebben op de uiteindelijke beslissing van het parlement, lijkt de petitie alvast haar doel niet te missen. Zo liet de rechtspopulistische FPÖ weten dat geen scenario uitgesloten is en dat de partij "altijd zal leunen op de opinie van het volk".