Meer dan 100.000 euro ingezameld voor zoektocht naar vermiste Nora (15) in Maleisië ttr

12 augustus 2019

12u47

Bron: BBC, The Irish Times, CNN 2 buitenland Er is al ruim 100.000 Britse pond (omgerekend zo’n 108.020 euro) ingezameld om de zoektocht naar de 15-jarige Nora Quoirin te steunen. De Frans-Ierse tiener verdween op 4 augustus uit een resort in Maleisië, waar ze met haar ouders verbleef. Er is nog altijd geen spoor van het vermiste tienermeisje.

De tante en de nonkel van het vermiste meisje richtten vorige week twee websites op om geld in te zamelen. Intussen werd al meer dan 100.000 Britse pond (zo’n 108.020 euro) ingezameld, zo berichten BBC en The Irish Times. Het geldbedrag zal onder meer gebruikt worden om de reiskosten te betalen van enkele familieleden die naar Maleisië willen vliegen om de zoektocht te volgen.

Ongeveer 350 mensen zoeken momenteel naar Nora, die meer dan een week geleden verdween. Volgens haar ouders zou Nora ontvoerd zijn, maar volgens de politie is er geen bewijs om die theorie te bevestigen. Toch wordt die piste nog niet helemaal afgesloten. De hulpdiensten houden er ook rekening mee dat het meisje zelf uit het raam is geklommen. Volgens haar familie zou ze echter nooit uit vrije wil zelf weggaan en zou ze niet weten hoe ze hulp moet zoeken als ze in nood is.

Zoekactie

De stortbuien en de dichte mist zorgen ervoor dat de zoektocht nog steeds erg moeizaam verloopt. Speurders zochten vorige week met behulp van helikopters, drones en speurhonden in een straal van 6 kilometer rond het resort. Vandaag gaat de zoektocht verder in de buurt van de berg Gunung Berembun. De Maleisische instanties krijgen nu ook hulp van de Britse National Crime Agency (NCA) en de Metropolitan Police om de verdwijning op te lossen.

Eerder probeerden speurders de tiener uit de jungle te lokken met de stem van haar moeder. “We hebben de opname afgespeeld met geluidsversterkers toen we op pad gingen”, zei de politiechef van de staat Negeri Sembilan tegen verslaggevers. De politie hoopte dat het kwetsbare meisje, dat een leerstoornis heeft, zou reageren op het stemgeluid van bekenden. Maar de actie leverde geen succesvol resultaat op.

Beloning

“Nora is ons eerste kind. Sinds de dag van haar geboorte is ze erg kwetsbaar. Ze is ons zeer dierbaar”, zeggen de ouders vandaag in een mededeling. “De politie zet alles op alles om onze dochter terug te vinden. Om hen te helpen, hebben we beslist om een beloning uit te reiken. Wie informatie heeft die rechtstreeks naar onze dochter leidt, kan rekenen op een beloning van 10.000 Britse pond (omgerekend zo’n 10.806 euro).”

De ouders melden dat het geldbedrag anoniem werd gedoneerd door een bedrijf uit Belfast.