Meer dan 100.000 coronabesmettingen in staat New York KVE

03 april 2020

19u03

Bron: Belga 0 In de staat New York zijn meer dan 100.000 mensen met het nieuwe coronavirus besmet geraakt, zo heeft nieuwszender CNN op gezag van gouverneur Andrew Cuomo gemeld. Ook de broer van Cuomo is besmet.

De oostelijke staat telde in totaal reeds 102.863 infecties, 10.482 meer dan donderdag. Er zijn al 2.953 patiënten overleden, tegenover 2.373 donderdag. Volgens Cuomo is de stijging een "dagrecord". Meer dan 14.000 patiënten verblijven in het ziekenhuis.

Cuomo zei dat hij een decreet zal ondertekenen opdat de staat niet-gebruikte medische uitrusting, in het bijzonder beademingstoestellen en beschermende uitrusting, zou kunnen geven aan ziekenhuizen die ze nodig hebben. De oorspronkelijke eigenaars krijgen na de crisis de toestellen terug of krijgen een vergoeding om nieuwe te kopen.



"Ik wil niet in de positie komen waarin veel mensen sterven terwijl wij elders in onze staat honderden beademingstoestellen hebben", zo citeerde CNN de bewindsman.

Lees ook:

Coronavirus kan zich volgens Amerikaanse viroloog mogelijk bij het spreken overdragen

Waarom onze overheid al weken zegt dat we niet massaal mondmaskers moeten dragen (+)